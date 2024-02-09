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Прокуратура оштрафовала управляющую компанию на 125 тыс. рублей
Фото пресс-службы администрации Тулы

Прокуратура оштрафовала управляющую компанию на 125 тыс. рублей

Проверку УК инициировала облпрокуратура.

Надзорные органы проверили управляющую компанию ООО «МИС», работающую в поселке Куркино.

Выяснилось, что УК не принимала своевременных мер по надлежащей уборке от снега придомовых территорий, крыш и козырьков подъездов домов № 133, 137, 139 по ул. Октябрьской п. Куркино.

Как рассказали в облпрокуратуре, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сумма штрафа составила 125 тыс. рублей.

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