Прокуратура оштрафовала управляющую компанию на 125 тыс. рублей

Фото пресс-службы администрации Тулы

Надзорные органы проверили управляющую компанию ООО «МИС», работающую в поселке Куркино.



Выяснилось, что УК не принимала своевременных мер по надлежащей уборке от снега придомовых территорий, крыш и козырьков подъездов домов № 133, 137, 139 по ул. Октябрьской п. Куркино.



Как рассказали в облпрокуратуре, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Сумма штрафа составила 125 тыс. рублей.