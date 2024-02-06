При пожаре в пос. Бородинский спасли двоих детей

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 14.32 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в многоэтажке на ул. Пушкина в пос. Бородинский. На место были направлены два пожарных расчёта, они добрались до адреса за три минуты.

Открытое горение было ликвидировано в 14.43. Специалисты газодымозащитной службы с применением спасательных устройств по лестничному маршу спасли троих жильцов, двое из них – дети.

В результате происшествия закоптился коридор по всей площади. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники. Предварительная причина пожара – короткое замыкание в розетке.