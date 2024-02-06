Какие дома Тулы останутся без света 7 февраля

Публикуем список адресов:
- ул. Приупская, 1-б,
- ул. Ложевая, 140,
- ул. Демонстрации, 22, 24, 24-б,
- ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,
- ул. Мопра, 16, 18, 20, 23, 23-а,
- ул. Шишкина, 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),
- ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,
- п. Рудаково: пер. Лазурный, 5, 13,
- ул. Солнечная, 11,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.), 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
- ул. Привокзальная, 44-66 (чётн.), 36, 38, 40, 50-а, 52-а, 66-а,
- 4-й пр-д, 45, 47-в, 49, 51, 53, 63, 64, 66-а, 68,
- Одоевское шоссе, 1, 5, 9, 14, 30,
- ул. Болотова, 69-а,
- ул. Профсоюзная, 9, 10,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а.