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Какие дома Тулы останутся без света 7 февраля

Какие дома Тулы останутся без света 7 февраля

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Публикуем список адресов:

  • ул. Приупская, 1-б,
  • ул. Ложевая, 140,
  • ул. Демонстрации, 22, 24, 24-б,
  • ул. Жореса, 25-43 (нечётн.), 26-46 (чётн.), 25-а, 33-а, 35-а, 36-а,
  • ул. Мопра, 16, 18, 20, 23, 23-а,
  • ул. Шишкина, 25, 25-а, 27, 8-28 (чётн.),
  • ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 39-49 (нечётн.), 32-б, 40-а, 43-б,
  • п. Рудаково: пер. Лазурный, 5, 13,
  • ул. Солнечная, 11,
  • Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.), 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
  • ул. Привокзальная, 44-66 (чётн.), 36, 38, 40, 50-а, 52-а, 66-а,
  • 4-й пр-д, 45, 47-в, 49, 51, 53, 63, 64, 66-а, 68,
  • Одоевское шоссе, 1, 5, 9, 14, 30,
  • ул. Болотова, 69-а,
  • ул. Профсоюзная, 9, 10,
  • п. Косая Гора: Орловское шоссе, 86-146 (чётн.), 132-а.

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