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На ул. Первомайской загорелась троллейбусная контактная сеть
Фото Павла Плахова

На ул. Первомайской загорелась троллейбусная контактная сеть

Очевидцы сообщают об остановке транспорта.

Утром 5 февраля на пересечении ул. Первомайской и ул. Фридриха Энгельса произошло замыкание контактной сети троллейбуса.

Судя по фото очевидца, произошло возгорание проводов. Сообщают, что часть коммуникаций вовсе оторвалась. К слову, движение троллейбусов на данном участке остановлено. На место для ликвидации последствий прибыли сотрудники МЧС.

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UPD. 9.19. Комментарий ГУ МЧС России по Тульской области. Сообщение поступило в 8.31. На место выехали ПСЧ-1. По предварительной версии, произошло короткое замыкание. 

UPD. 9.35. По информации МКП «Тулгорэлектротранс», на контактной линии отсутствует напряжение, на месте работает аварийная бригада.

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