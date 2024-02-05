На ул. Первомайской загорелась троллейбусная контактная сеть

Фото Павла Плахова

Утром 5 февраля на пересечении ул. Первомайской и ул. Фридриха Энгельса произошло замыкание контактной сети троллейбуса.

Судя по фото очевидца, произошло возгорание проводов. Сообщают, что часть коммуникаций вовсе оторвалась. К слову, движение троллейбусов на данном участке остановлено. На место для ликвидации последствий прибыли сотрудники МЧС.

UPD. 9.19. Комментарий ГУ МЧС России по Тульской области. Сообщение поступило в 8.31. На место выехали ПСЧ-1. По предварительной версии, произошло короткое замыкание.

UPD. 9.35. По информации МКП «Тулгорэлектротранс», на контактной линии отсутствует напряжение, на месте работает аварийная бригада.