В Туле на улице Оборонной произошло ДТП: сообщается о задержке трамваев

Днем 2 февраля на пересечении ул. Оборонной и ул. Л. Толстого произошло столкновение двух автомобилей.
Как сообщает телеграм-канал Compas_71 Едем по Туле, из-за ДТП по городу задерживается движение трамваев.
В аварии обошлось без пострадавших.
Обошлось без пострадавших.
Днем 2 февраля на пересечении ул. Оборонной и ул. Л. Толстого произошло столкновение двух автомобилей.
Как сообщает телеграм-канал Compas_71 Едем по Туле, из-за ДТП по городу задерживается движение трамваев.
В аварии обошлось без пострадавших.
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