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В Туле на улице Оборонной произошло ДТП: сообщается о задержке трамваев
Фото телеграм-канала Compas_71

В Туле на улице Оборонной произошло ДТП: сообщается о задержке трамваев

Обошлось без пострадавших.

Днем 2 февраля на пересечении ул. Оборонной и ул. Л. Толстого произошло столкновение двух автомобилей. 

Как сообщает телеграм-канал Compas_71 Едем по Туле, из-за ДТП по городу задерживается движение трамваев. 

В аварии обошлось без пострадавших.

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