В Туле на улице Оборонной произошло ДТП: сообщается о задержке трамваев

Фото телеграм-канала Compas_71

Обошлось без пострадавших.

Днем 2 февраля на пересечении ул. Оборонной и ул. Л. Толстого произошло столкновение двух автомобилей.

Как сообщает телеграм-канал Compas_71 Едем по Туле, из-за ДТП по городу задерживается движение трамваев.

В аварии обошлось без пострадавших.