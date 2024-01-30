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Щекинского автомобилиста наказали за проезд на красный

Щекинского автомобилиста наказали за проезд на красный

Еще одному фигуранту нашей традиционной рубрики пришлось пообщаться с Госавтоинспекцией.

Сотрудники регионального УГИБДД провели проверку по нашей публикации «В Щекино автомобилист „не заметил“ красный». Нарушителя установили и привлекли к ответственности.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21102 осуществил проезд на запрещающий сигнал светофора. В отношении виновника вынесено постановление об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ. Водителю назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», — сообщили корреспонденту Myslo в УГИБДД.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
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Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:

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Автор:
сегодня, в 17:45 0
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