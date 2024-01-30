Массовая проверка под Тулой: гаишники сняли автобус-нарушитель с рейса

26 января на 36-м километре автодороги «М-2 Крым подъезд к г. Туле» в Щекинском районе прошел массовый рейд ГИБДД. Пассажирский транспорт совместно с Госавтоинспекцией проверяли представители регионального Ространснадзора и организатора перевозок и навигации.
В ходе массовой проверки к административной ответственности привлекли 14 водителей автобусов, из которых:
- шесть за отсутствующий либо неработающий тахограф,
- один за нарушение правил перевозки пассажиров,
- один за нарушение требований ОСАГО,
- два за отсутствие техосмотра,
- один за отсутствие документов,
- один за нарушение требований предрейсовых технических осмотров,
- два за нарушение правил обеспечения перевозки пассажиров.
Как сообщили в Госавтоинспекции, один автобус-нарушитель сняли с рейса и отправили на специализированную стоянку.