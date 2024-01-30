Массовая проверка под Тулой: гаишники сняли автобус-нарушитель с рейса

Фото УГИБДД по Тульской области.

26 января на 36-м километре автодороги «М-2 Крым подъезд к г. Туле» в Щекинском районе прошел массовый рейд ГИБДД. Пассажирский транспорт совместно с Госавтоинспекцией проверяли представители регионального Ространснадзора и организатора перевозок и навигации.



В ходе массовой проверки к административной ответственности привлекли 14 водителей автобусов, из которых:

шесть за отсутствующий либо неработающий тахограф,

один за нарушение правил перевозки пассажиров,

один за нарушение требований ОСАГО,

два за отсутствие техосмотра,

один за отсутствие документов,

один за нарушение требований предрейсовых технических осмотров,

два за нарушение правил обеспечения перевозки пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции, один автобус-нарушитель сняли с рейса и отправили на специализированную стоянку.