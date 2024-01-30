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Массовая проверка под Тулой: гаишники сняли автобус-нарушитель с рейса
Фото УГИБДД по Тульской области.

Массовая проверка под Тулой: гаишники сняли автобус-нарушитель с рейса

Транспортное средство поместили на спецстоянку.

26 января на 36-м километре автодороги «М-2 Крым подъезд к г. Туле» в Щекинском районе прошел массовый рейд ГИБДД. Пассажирский транспорт совместно с Госавтоинспекцией проверяли представители регионального Ространснадзора и организатора перевозок и навигации.
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В ходе массовой проверки к административной ответственности привлекли 14 водителей автобусов, из которых: 

  • шесть за отсутствующий либо неработающий тахограф,
  • один за нарушение правил перевозки пассажиров,
  • один за нарушение требований ОСАГО,
  • два за отсутствие техосмотра,
  • один за отсутствие документов,
  • один за нарушение требований предрейсовых технических осмотров,
  • два за нарушение правил обеспечения перевозки пассажиров.

Как сообщили в Госавтоинспекции, один автобус-нарушитель сняли с рейса и отправили на специализированную стоянку.

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