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Крупный пожар в общежитии Ясногорска: эвакуированных жителей разместили в гостинице
Фото ГУ МЧС по Тульской области

Крупный пожар в общежитии Ясногорска: эвакуированных жителей разместили в гостинице

Обошлось без пострадавших.

Вечером 29 января загорелась крыша многоэтажного дома № 7
по улице Ленина. В здании общежития — 3 подъезда и 4 этажа.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты. Оперативно организовали районный штаб с главой администрации МО Владимиром Мухиным. Также прибыли представители регионального правительства и правоохранительных органов. Тушением пожара руководил начальник ГУ МЧС России по Тульской области Алексей Павлов.

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По информации регионального главка МЧС, эвакуировали 40 жителей дома, среди которых 12 — дети. Всех их разместили в здании школы № 1.

— Сотрудники администрации и соцслужб работали персонально с каждым. Будет оказана вся необходимая помощь. Тем, кто не сможет вернуться в свои квартиры после ликвидации пожара, предоставят жилье в маневренном фонде, — прокомментировали в администрации Ясногорского района.

Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Сгорела кровля. Лестницы и квартиры огонь не затронул. Однако видны последствия ликвидации — разводы на фасаде. 

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На месте работали эксперты испытательной лаборатории. Причина возгорания устанавливается. Несколько квартир в доме заброшены, в них никто не проживает.

UPD 10.30: Глава администрации МО Ясногорский район Владимир Мухин рассказал о текущей ситуации:

— Жителей общежития разместили на ночь в гостинице. Сейчас они вернулись в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи и документы. Сотрудники районной администрации и управления капремонта общаются с ними. Сейчас стоит цель выяснить точное число пострадавших квартир и степень ущерба. 

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