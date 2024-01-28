Стартует прием заявок на 22-й литературный сезон премии «Ясная Поляна»

Это номинации «Современная русская проза» и «Иностранная литература». Призовой фонд премии «Ясная Поляна» составляет 6,7 миллионов рублей. Это крупнейшая литературная премия России.
Владимир Толстой, председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре:
Владимир Толстой
Стартует новый сезон литературной премии «Ясная Поляна». Что мы ждем от него? Появления совсем новых имен молодых российских авторов, есть предчувствие, что на нашем литературном небосклоне могут зажечься неизвестные доселе звездочки. Ждем вторых и третьих книг недавних дебютантов, о которых жарко спорили в году прошедшем…
Очевидно, не сказали своего последнего слова и маститые авторы, не желающие отдавать свои лидерские позиции. Уверен, будет интересно! Надеюсь и на яркие переводные тексты.
Очень хотелось бы находить и открывать читателям авторов из Латинской Америки, Африки, Азии, стран арабского мира. Литература остается лучшим проводником в неизведанное, лучшим способом понять жизнь, мечты и чаяния других, далеких людей.
Продолжим находить и возвращать «Пропущенные шедевры», спорить с новой генерацией критиков, словом, будем много читать и много говорить о литературе. Новый премиальный сезон открыт!
«Современная русская проза» — главная номинация премии. Номинировать можно книгу, изданную после 2022 года. Прием заявок на сайте премии начинается 29 января и продлится до 22 марта. Номинаторами могут выступить издательства, «толстые» литературные журналы, писательские союзы, лауреаты премии прошлых лет.
Номинация «Иностранная литература» награждает зарубежные книги XXI века и их перевод на русский язык.
В прошлом году впервые вручалась премия в номинации «Личность». Лауреатом данной номинации может стать человек, внесший особый вклад в развитие отечественной литературы — прозаик, поэт, литературовед, литературный критик, кино и театральный режиссер.
Также в 2023 году впервые вручалась премия в новой номинации «Пропущенные шедевры». Эта номинация отмечает произведение мировой литературы, незамеченное российскими критиками и переводчиками в момент выхода книги в свет и открытое для нашего читателя уже после смерти автора.
Распределение призового фонда среди победителей в номинациях в 2024 году:
• Лауреат в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей. Авторы, вошедшие в короткий список, делят между собой 1 миллион рублей;
• Номинация «Иностранная литература» состоит из двух частей: 1 миллион 200 тысяч рублей получает лауреат-зарубежный писатель, 500 тысяч рублей — переводчик книги на русский язык;
• Лауреат-переводчик номинации «Пропущенные шедевры» получает 250 тысяч рублей. Издательство выпустившее книгу получает специальный диплом.
• Лауреат номинации «Личность» получает 250 тысяч рублей.