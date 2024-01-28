Стартует прием заявок на 22-й литературный сезон премии «Ясная Поляна»

Стартует новый сезон литературной премии «Ясная Поляна». Что мы ждем от него? Появления совсем новых имен молодых российских авторов, есть предчувствие, что на нашем литературном небосклоне могут зажечься неизвестные доселе звездочки. Ждем вторых и третьих книг недавних дебютантов, о которых жарко спорили в году прошедшем…

Очевидно, не сказали своего последнего слова и маститые авторы, не желающие отдавать свои лидерские позиции. Уверен, будет интересно! Надеюсь и на яркие переводные тексты.

Очень хотелось бы находить и открывать читателям авторов из Латинской Америки, Африки, Азии, стран арабского мира. Литература остается лучшим проводником в неизведанное, лучшим способом понять жизнь, мечты и чаяния других, далеких людей.

Продолжим находить и возвращать «Пропущенные шедевры», спорить с новой генерацией критиков, словом, будем много читать и много говорить о литературе. Новый премиальный сезон открыт!