За 2023 год в Туле и области от отравления газом умерли 4 человека

Один из них ребенок.

Об этом во время пресс-конференции рассказал главный следователь Тульской области Владимир Усов:

— В 2023 году было зарегистрировано 24 факта отравления угарным газом, 3 взрослых и 1 ребёнок погибли. Самая частая причина отравления — безответственное отношение жильцов к приборам газового оборудования. Например, в трагедии, случившейся не так давно на улице Академика Павлова в Туле, одной из причин отравления могло стать несоблюдение правил безопасности: в квартире были герметично заклеены окна и не использовалась форточка. Вместе с тем окончательную причину гибели целой семьи установят только после получения ряда экспертиз.

Напомним, тела трех человек нашли 20 января в одной из квартир дома № 1-б по улице Академика Павлова. Предположительно, семья отравилась угарным газом.

Следственным отделом по Центральному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек).