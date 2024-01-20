Тела трёх человек нашли в квартире на ул. Академика Павлова в Туле

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Тела трех человек нашли 20 января в дома 1-б по в доме по улице Академика Павлова. Предположительно, семья отравилась угарным газом.

Следственным отделом по Центральному району г. Тулы следственного управления Следственного комитета России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть трех человек).

Следствием установлено, что 20 января 2024 года в квартире по улице Академика Павлова в городе Туле обнаружены тела 46-летнего мужчины, его 44-летней жены и 17-летней дочери. Предварительной причиной смерти является отравление угарным газом.

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа из числа следователей и следователей-криминалистов, работу которой на месте координирует лично первый заместитель руководителя следственного управления Никита Петрович Севостьянов.

В настоящее время по уголовному делу проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления.

Установление всех обстоятельств находятится на контроле в прокуратуре Центрального района г. Тулы.

Прокуратура даст оценку деятельности компетентных органов по осуществлению контроля за работой газовой службы и управляющей компании при обслуживании газового оборудования. При наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.

Также прокуратура напоминает, что наличие газового оборудования в жилых помещениях возлагает на потребителей определенные обязанности, которые призваны обеспечить прежде всего безопасность его использования.

Правилами пользования газом предусмотрены обязанности собственника заключить со специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного оборудования, а также раз в год обеспечить представителям обслуживающей организации, с которой у него заключен договор, доступ к оборудованию для проведения работ по техническому обслуживанию. Данные работы включают в себя проверку герметичности соединений и работу автоматики, проверку тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определение необходимости замены или ремонта газового оборудования, инструктаж абонентов.

За уклонение от заключения договора и отказ в допуске для проведения техобслуживания предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей (ст. 9.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Российской Федерации).

Также, если собственник дважды или более раз не пустит в квартиру или же не заключит договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, исполнитель вправе приостановить подачу газа, при этом предварительно уведомив абонента.

Не стоит забывать, согласно Правилам противопожарного режима запрещено пользоваться газовым оборудованием, не прошедшим техническое обслуживание в установленном порядке.