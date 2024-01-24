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В Суворове судебный пристав пошла на преступление, чтобы выслужиться перед начальством

В Суворове судебный пристав пошла на преступление, чтобы выслужиться перед начальством

Теперь женщине грозит штраф на сумму до 80 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы.

Прокурор Суворовского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летней бывшей сотрудницы местного отдела судебных приставов. Женщина обвиняется в служебном подлоге.

В сентябре 2022 года обвиняемая составила заведомо подложные акты о наложении ареста на имущество женщины, которая накопил задолженность по налогам, штрафам и коммунальным платежам.

По данным региональной прокуратуры, госслужащая пошла на преступление, чтобы повысить служебные показатели и свой статус перед руководством.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Суворовский межрайонный суд. Санкция 292-й статьи УК РФ предусматривает различные виды наказания, в том числе штраф до 80 тысяч рублей, обязательные и исправительные работы, а также лишение свободы сроком до двух лет.

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Фотограф:
вчера, в 20:52 +1
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Место
Тульская областьСуворов

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