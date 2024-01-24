В Туле пройдёт Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Памятные мероприятия пройдут в учреждениях культуры с 25 по 31 января.

Ежегодная памятная акция посвящена мужеству жителей Ленинграда, переживших блокаду города немецко-фашистскими захватчиками.

Символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такой дневной паёк получали блокадники.

Когда и где пройдёт акция?

25 января

МАУК «КДС» ОП «Культурно-досуговый комплекс» (п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9),

МАУК «КДС» ОП «Богучаровский» (п. Октябрьский д. 113),

МАУК «КДС» ОП «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Советская, д. 16а);

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Торховский» (п. Торхово, ул. Центральная, д. 24).

26 января

МАУК «КДС» ОП «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1),

МАУК «Культурно-досуговая система», головное учреждение «Городской концертный зал» (г. Тула, ул. Советская, 2),

ТЦ «Лагуна» (г. Тула, ул. Кирова, 23А),

МБУ «ММЦ «Родина» (г. Тула, пр. Ленина, д. 20),

Сквер «Тульское чаепитие» (г. Тула, пересечение ул. Пузакова и Октябрьской),

ОП Дом культуры «Косогорец» (пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2),

МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» (п. Иншинский, д. 22),

МАУК «КДС» ОП «Центр культуры и досуга» (г. Тула, ул. Металлургов, д. 22),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Архангельский» (с. Архангельское, ул. Промышленная, д. 2),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Хрущевский» (с. Хрущево, ул. Шкляра, д. 1а).

27 января

МАУК «КДС» ОП «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д. 1а),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Зайцевский» (с. Зайцево, ул. Новая, д. 1),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Коптевский» (д. Коптево, д. 75),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Сергиевский» (п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Прилепский» (п. Прилепы, ул. Будённого, д. 9),

МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Федоровский» (с. Федоровка, ул. Станционная д. 7а),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Крутенский» (д. Крутое, д. 6а),

МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Ильинский» (п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19А, корп. 1).

28 января

МАУК «КДС» ОП «Алешинский» (с. Алешня, ул. Центральная, д. 35).

31 января