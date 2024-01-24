В Туле пройдёт Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Ежегодная памятная акция посвящена мужеству жителей Ленинграда, переживших блокаду города немецко-фашистскими захватчиками.
Символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такой дневной паёк получали блокадники.
25 января
- МАУК «КДС» ОП «Культурно-досуговый комплекс» (п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9),
- МАУК «КДС» ОП «Богучаровский» (п. Октябрьский д. 113),
- МАУК «КДС» ОП «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Советская, д. 16а);
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Торховский» (п. Торхово, ул. Центральная, д. 24).
26 января
- МАУК «КДС» ОП «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1),
- МАУК «Культурно-досуговая система», головное учреждение «Городской концертный зал» (г. Тула, ул. Советская, 2),
- ТЦ «Лагуна» (г. Тула, ул. Кирова, 23А),
- МБУ «ММЦ «Родина» (г. Тула, пр. Ленина, д. 20),
- Сквер «Тульское чаепитие» (г. Тула, пересечение ул. Пузакова и Октябрьской),
- ОП Дом культуры «Косогорец» (пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2),
- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» (п. Иншинский, д. 22),
- МАУК «КДС» ОП «Центр культуры и досуга» (г. Тула, ул. Металлургов, д. 22),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Архангельский» (с. Архангельское, ул. Промышленная, д. 2),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Хрущевский» (с. Хрущево, ул. Шкляра, д. 1а).
27 января
- МАУК «КДС» ОП «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д. 1а),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Зайцевский» (с. Зайцево, ул. Новая, д. 1),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Коптевский» (д. Коптево, д. 75),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Сергиевский» (п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Прилепский» (п. Прилепы, ул. Будённого, д. 9),
- МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Федоровский» (с. Федоровка, ул. Станционная д. 7а),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Крутенский» (д. Крутое, д. 6а),
- МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Ильинский» (п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19А, корп. 1).
28 января
- МАУК «КДС» ОП «Алешинский» (с. Алешня, ул. Центральная, д. 35).
31 января
- МАУК «КДС» ОП «Плехановский» (п. Плеханово, ул. Заводская, д. 17а),
- ОП Центр досуга «Рассветский» (п. Рассвет, д. 35).