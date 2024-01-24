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В Туле пройдёт Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле пройдёт Всероссийская акция «Блокадный хлеб»

Памятные мероприятия пройдут в учреждениях культуры с 25 по 31 января.

Ежегодная памятная акция посвящена мужеству жителей Ленинграда, переживших блокаду города немецко-фашистскими захватчиками.

Символ акции – кусочек хлеба весом в 125 граммов. Именно такой дневной паёк получали блокадники.  

Когда и где пройдёт акция?

25 января

  • МАУК «КДС» ОП «Культурно-досуговый комплекс» (п. Ленинский, ул. Гагарина, д. 9),
  • МАУК «КДС» ОП «Богучаровский» (п. Октябрьский д. 113),
  • МАУК «КДС» ОП «Барсуковский» (п. Барсуки, ул. Советская, д. 16а);
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Торховский» (п. Торхово, ул. Центральная, д. 24).

26 января

  • МАУК «КДС» ОП «Концертный зал «Орион» (п. Ленинский, ул. Ленина, д. 1),
  • МАУК «Культурно-досуговая система», головное учреждение «Городской концертный зал» (г. Тула, ул. Советская, 2),
  • ТЦ «Лагуна» (г. Тула, ул. Кирова, 23А),
  • МБУ «ММЦ «Родина» (г. Тула, пр. Ленина, д. 20),
  • Сквер «Тульское чаепитие» (г. Тула, пересечение ул. Пузакова и Октябрьской),
  • ОП Дом культуры «Косогорец» (пос. Косая гора, ул. Гагарина, д. 2),
  • МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Иншинский» (п. Иншинский, д. 22),
  • МАУК «КДС» ОП «Центр культуры и досуга» (г. Тула, ул. Металлургов, д. 22),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Архангельский» (с. Архангельское, ул. Промышленная, д. 2),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Хрущевский» (с. Хрущево, ул. Шкляра, д. 1а).

27 января

  • МАУК «КДС» ОП «Шатский» (п. Шатск, ул. Садовая, д. 1а),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Зайцевский» (с. Зайцево, ул. Новая, д. 1),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Коптевский» (д. Коптево, д. 75),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Сергиевский» (п. Сергиевский, ул. Центральная, д. 18),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Прилепский» (п. Прилепы, ул. Будённого, д. 9),
  • МАУК «КДС» ОП Дом культуры «Федоровский» (с. Федоровка, ул. Станционная д. 7а),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Крутенский» (д. Крутое, д. 6а),
  • МАУК «КДС» ОП Центр творчества «Ильинский» (п. Ильинка, ул. Центральная, д. 19А, корп. 1).

28 января

  • МАУК «КДС» ОП «Алешинский» (с. Алешня, ул. Центральная, д. 35).

31 января

  • МАУК «КДС» ОП «Плехановский» (п. Плеханово, ул. Заводская, д. 17а),
  • ОП Центр досуга «Рассветский» (п. Рассвет, д. 35).

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