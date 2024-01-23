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«‎Заступились» за девушку: узловчане избили коллегу подруги за интимное сообщение

«‎Заступились» за девушку: узловчане избили коллегу подруги за интимное сообщение

Они ворвались к мужчине домой, жестоко избили и потребовали денежную компенсацию за «моральный ущерб».

Узловский межрайонный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих 27-летних жителей региона.

Они обвиняются в серии преступлений: незаконном проникновении в жилище, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вымогательстве и грабеже.

Все случилось в ночь с 5 на 6 февраля 2023 года. Двое узловчан распивали спиртное в компании девушки, с которой у одного из них были отношения. Вдруг ей на телефон пришло сообщение от ее коллеги с предложением употребить наркотики и вступить в половую связь. Сообщение мужчин разгневало, и они направились к нему домой, чтобы разобраться. Молодые люди выбили входную дверь, зашли в квартиру и избили 37-летнего хозяина.

Угрожая физической расправой потерпевшему, один из мужчин стал требовать 10 тыс. руб. в качестве «‎моральной» компенсации за сообщение его девушке. В тот момент сожительница пострадавшего пыталась вызвать скорую с мобильного. Но злоумышленники отобрали у нее телефон и скрылись.

— После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Узловский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры. 

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