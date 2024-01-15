В декабре 2023 года на тульской железной дороге погрузили 900 тысяч тонн продукции

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Это на 0,6% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ОАО «РЖД» подвели итоги по погрузке за последний месяц минувшего года.

Так, в декабре 2023 погрузка на железной дороге в Тульской области составила 900 тыс. тонн. Это на 0,6% выше показателя за аналогичный период 2022 года.

Всего погрузили: