В декабре 2023 года на тульской железной дороге погрузили 900 тысяч тонн продукции

В ОАО «РЖД» подвели итоги по погрузке за последний месяц минувшего года.
Так, в декабре 2023 погрузка на железной дороге в Тульской области составила 900 тыс. тонн. Это на 0,6% выше показателя за аналогичный период 2022 года.
Всего погрузили:
- химических и минеральных удобрений – 259,2 тыс. тонн (+4,3% к уровню 2022 года);
- зерна – 57,7 тыс. тонн (+ 87,1%);
- метизов – 6,1 тыс. тонн (+67,4%);
- продуктов перемола – 8 тыс. тонн (рост более чем в 3 раза);
- черных металлов – 175,6 тыс. тонн (-1,3%).