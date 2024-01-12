Трое полицейских крышевали игорный бизнес: в Тульской области начат судебный процесс

Фото Объединенной пресс-службы судебной системы Тульской области

В Ясногорском районном суде назначено заседание по делу трех полицейских (теперь уже бывших). В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст. 290, ч.2 ст. 290, п. «б» ч.3 ст. 291.1, ч.2 ст. 291.1 УК РФ (получение взяток, посредничество при получении взяток).



Следствие установило, что с июля по декабрь 2021 года начальник отдела полиции по Ясногорскому району систематически получал взятки через посредников (своего зама и оперуполномоченного уголовного розыска) за крышевание незаконного игорного клуба. Руководство клуба предупреждали о предстоящих проверках и не применяли к клубу никаких мер. Сумма денежных средств, полученных в качестве взятки, составила 450 тыс. руб.



Бывший начальник полиции по Ясногорскому району угодил под арест, его подчиненные помещены под домашний арест.



Судебное заседание по делу назначено 17 января.

Ранее Myslo сообщал о том, что в Ясногорске Тульской области задержали начальника отдела полиции, его заместителя и оперативного сотрудника. Уголовные дела были возбуждены в марте 2023 года. Все подозреваемые уже уволены по отрицательным основаниям.