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В Пролетарском округе Тулы планируют спилить аварийные деревья на 6 млн рублей
Фото из архива Myslo

В Пролетарском округе Тулы планируют спилить аварийные деревья на 6 млн рублей

Подрядчик будет отвечать за удаление аварийных деревьев в течение всего 2024 года.

Администрация Тулы объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет заниматься удалением аварийных деревьев в Пролетарском округе Тулы в 2024 году. 

Максимальная стоимость работ составит чуть более 6 млн рублей. Подрядчик обязан будет в течение всего года по заявке администрации выезжать на указанные ею адреса и спиливать аварийные деревья. Он же должен будет и вывозить образовавшийся мусор.

«Перечень объектов, на которых выполняются работы, предоставляется подрядчику после заключения контракта», — отмечается в проекте контракта.

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