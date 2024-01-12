В Пролетарском округе Тулы планируют спилить аварийные деревья на 6 млн рублей

Фото из архива Myslo

Подрядчик будет отвечать за удаление аварийных деревьев в течение всего 2024 года.

Администрация Тулы объявила аукцион на поиск подрядчика, который будет заниматься удалением аварийных деревьев в Пролетарском округе Тулы в 2024 году.

Максимальная стоимость работ составит чуть более 6 млн рублей. Подрядчик обязан будет в течение всего года по заявке администрации выезжать на указанные ею адреса и спиливать аварийные деревья. Он же должен будет и вывозить образовавшийся мусор.

«Перечень объектов, на которых выполняются работы, предоставляется подрядчику после заключения контракта», — отмечается в проекте контракта.