Оку в районе Алексина патрулирует катер на воздушной подушке: видео

Видео ГУ МЧС по Тульской области.

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам скользят по льду на «Хивусе-10».

В целях предотвращения несчастных случаев на льду в зимний период сотрудники ГИМС Главного управления МЧС России по Тульской области продолжают регулярное патрулирование водоемов и мониторинг ледовой обстановки.

На этот раз спасатели провели патрулирование реки Оки в Алексинском районе. Для проведения данных мероприятий использовалось судно на воздушной подушке «Хивус-10».

Этот катер на воздушной подушке может развить скорость до 80 км/ч и легко переходит с воды на сушу и наоборот, что позволяет максимально быстро провести мониторинг водоемов и оперативно оказать помощь нуждающимся.