Убийство женщины в Новомосковске: обвиняемый арестован, возбуждено уголовное дело

В Новомосковске 34-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 4 января ранее судимый за разбой пьяный обвиняемый несколько часов избивал сожительницу. От полученных травм 28-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

По информации Myslo, причиной избиения могла стать ревность — обвиняемый удалил все соцсети сожительницы и запрещал ей общаться с кем-нибудь, кроме него и её детей.

В настоящее время мужчина арестован, расследование уголовного дела продолжается.