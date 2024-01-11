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Убийство женщины в Новомосковске: обвиняемый арестован, возбуждено уголовное дело

Убийство женщины в Новомосковске: обвиняемый арестован, возбуждено уголовное дело

Трагедия произошла 4 января.

В Новомосковске 34-летний местный житель обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Напомним, ранее мы писали, что вечером 4 января ранее судимый за разбой пьяный обвиняемый несколько часов избивал сожительницу. От полученных травм 28-летняя женщина скончалась на месте происшествия. 

По информации Myslo, причиной избиения могла стать ревность — обвиняемый удалил все соцсети сожительницы и запрещал ей общаться с кем-нибудь, кроме него и её детей. 

В настоящее время мужчина арестован, расследование уголовного дела продолжается.

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