Жители ул. Генерала Маргелова недовольны стоянкой автобусов № 18 «под окнами домов»

Иван П. прислал в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные в районе конечной остановки автобусов № 18 на ул. Генерала Маргелова в Туле.

«Водители „Тулгорэлектротранса“ ставят автобусы около памятника, прямо под окнами 9-этажных домов. Мало того, что на стоянке автобусы отстаиваются с работающими двигателями, так еще и общественный транспорт переместился прямо под окна многоквартирных домов. Жителей травят выхлопными газами. Автобусы стоят постоянно (фото прилагаем). В выходные и праздничные дни автобусы № 18 на конечной остановке на ул. Г. Маргелова стоят по 5-6 и еще по 2 — около памятника вместо того, чтобы совершать рейсы по городу…» — написал читатель.

По словам Ивана П., из-за описанного выше в квартирах жителей девятиэтажек — шум, грохот вибрация и выхлопы.

«Мы требуем от надзорных органов конкретных мер в отношении водителей 18-го маршрута и запрета общественному транспорту отстаиваться рядом с 9-этажными домами», — заключил автор снимков.



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