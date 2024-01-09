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Жители ул. Генерала Маргелова недовольны стоянкой автобусов № 18 «под окнами домов»

Жители ул. Генерала Маргелова недовольны стоянкой автобусов № 18 «под окнами домов»

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Иван П. прислал в нашу традиционную рубрику снимки, сделанные в районе конечной остановки автобусов № 18 на ул. Генерала Маргелова в Туле. 

«Водители „Тулгорэлектротранса“ ставят автобусы около памятника, прямо под окнами 9-этажных домов. Мало того, что на стоянке автобусы отстаиваются с работающими двигателями, так еще и общественный транспорт переместился прямо под окна многоквартирных домов. Жителей травят выхлопными газами. Автобусы стоят постоянно (фото прилагаем). В выходные и праздничные дни автобусы № 18 на конечной остановке на ул. Г. Маргелова стоят по 5-6 и еще по 2 — около памятника вместо того, чтобы совершать рейсы по городу…» — написал читатель.

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По словам Ивана П., из-за описанного выше в квартирах жителей девятиэтажек — шум, грохот вибрация и выхлопы. 

«Мы требуем от надзорных органов конкретных мер в отношении водителей 18-го маршрута и запрета общественному транспорту отстаиваться рядом с 9-этажными домами», — заключил автор снимков.
 

 

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Автор:
сегодня, в 11:08 0
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