Телеграм-канал: судимый туляк пытался собрать гранату и устроил взрыв в своей квартире

Взрыв в тульской многоэтажке устроил жилец, когда собирал гранату у себя в квартире. Мужчине разорвало руку. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

По данным источника, самодельная граната рванула в одной из квартир жилого дома на улице Плеханова в Туле накануне в двенадцатом часу дня. С места происшествия с минно-взрывной травмой левой кисти госпитализировали 51-летнего хозяина жилища.

Как выяснилось, мужчина пытался самостоятельно собрать гранату из корпуса и запала. Последний взорвался в руке, сильно повредил её. По сообщению источника, в начале девяностых пострадавший был судим за захват заложников.

Пока врачи спасают руку туляка, полиция выясняет, каким образом и для каких целей он приобрёл составные части гранаты.