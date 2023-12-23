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Двух жителей Щекино осудили за кражу шампуней и освободили от наказания

Двух жителей Щекино осудили за кражу шампуней и освободили от наказания

Учли время, проведенное под стражей.

В Щекино двое местных жителей признаны виновными в краже, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента.

Судом установлено, что 12 августа пьяные обвиняемые украли из торгового зала магазина «Магнит» шампуни и дезодоранты. Ущерб от их действий составил 13 115 рублей.

В судебном заседании мужчины признали вину и раскаялись в содеянном. Приговором суда им назначено наказание в виде года исправительных работ. 

Учитывая время, проведенное под стражей, мужчин освободили от наказания и освободили в зале суда. 
 

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