На базе отдыха под Тулой произошел пожар

Сегодня, 22 декабря, в 10.31 стало известно о пожаре в постройке на базе отдыха «Политехник» в Бунырево, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На месте происшествия работали 8 расчётов. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Пострадавших нет.
Сегодня, 22 декабря, в 10.31 стало известно о пожаре в постройке на базе отдыха «Политехник» в Бунырево, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
На месте происшествия работали 8 расчётов. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен