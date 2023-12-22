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На базе отдыха под Тулой произошел пожар

На базе отдыха под Тулой произошел пожар

Пострадавших нет.

Сегодня, 22 декабря, в 10.31 стало известно о пожаре в постройке на базе отдыха «Политехник» в Бунырево, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

На месте происшествия работали 8 расчётов. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. 

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