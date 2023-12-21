Гендиректор тульской фирмы не захотел отдавать государству 15 млн рублей

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Итог вполне закономерен – коммерсант стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов.

По данным пресс-службы ведомства, в 2021 году гендиректор фирмы, которая специализируется на проведении электромонтажных работ, уклонился от уплаты налогов и включил в налоговые декларации ложные сведения на сумму свыше 15 млн рублей.

Налоговики обратились в полицию, а материалы, собранные сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Тульской области, подтвердили наличие состава преступления. Суд арестовал имущество организации на сумму причиненного ущерба, ведётся следствие.