Туляки завоевали медали на соревнованиях по муай-тай

В тульской спортшколе олимпийского резерва «Восток» состоялся Кубок Тульской области по муай-тай и Новогодний фестиваль по муай-тай. Сразиться за звание лучших в Тулу приехали спортсмены из Москвы, Рязани, Чехова, Серпухова, Орла и Калуги – всего 150 человек. По результатам состязаний воспитанники СШОР «Восток» заняли следующие места:

1 место – Максим Кузин, Виолетта Гуркина, Даниил Комаров, Артем Красноперов, Денис Неклюдов, Шамиль Мусаев, Али Аббасов, Руслан Магомедов, Дмитрий Дащенко, Амирхан Шомахматов, Исмаил Мурадов, Никита Свитнев, Эльвин Баратов, Илларион Игнатов, Владислав Пенкин, Лео Чолария, Андрей Морозов, Майя Редькина, Шахижахон Жамолов, Александр Савкин, Артем Дьячков, Вусал Марданов, Саид Саидов, Вадим Буянов, Дмитрий Пиняев.

2 место – Александр Михайлов, Артем Хачатурян, Елисей Ахмедов, Пурдил Шомахматов, Оятуло Кароев, Михаил Демьянов, Данила Бушин, Иван Викулов, Юсиф Рагимов, Амира Керимова, Амруллохон Иномов, Мухаммадер Шомахматов, Юсиф Гамидли, Денис Лихацких, Джамал Малаалиев, Максим Ганин, Марат Курамагомедов, Мухаммад Джураев, Никита Лобанов, Сурен Смоян, Лев Самарин, Максим Сушкин, Самир Баратов, Даниил Орлов, Эльвин Ахмедов, Никита Ладохин, Алексей Белохвостиков, Руслан Галушко, Хакимжон Дарвешов, Максим Киселев.

3 место – Артём Фролов, Егор Дмитриев, Мурад Гамидли, Александр Миляев, Ренат Габибулаев, Максим Неклюдов, Юсуф Шомахматов, Абдулло Давлатов, Виталий Абрамов, Владислав Мурогов, Богдан Пархоменко, Салим Маджидов.

Подготовили спортсменов тренеры-преподаватели Абдулазиз Малаалиев, Фарид Шахбазов, Павел Тришкин Павел и Офелия Маргарян.