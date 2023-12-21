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Бесплатный бассейн и 100 мест для встреч: что предлагает взрослым тулякам «Тульское долголетие»

Бесплатный бассейн и 100 мест для встреч: что предлагает взрослым тулякам «Тульское долголетие»

Министры культуры, спорта и соцзащиты вместе с зампредом правительства рассказали, как жить долго и счастливо.

В тульском Региональном центре «Развитие» состоялся пресс-завтрак с зампредом правительства Тульской области Дмитрием Марковым и министрами социальной сферы – Дмитрием Яковлевым (минспорта), Татьяной Рыбкиной (минкульт),  Татьяной Абросимовой (минтруд) и главным специалистом по медицинской профилактике Тульской области Владимиром Кулагиным.

Тульская область – один из самых «возрастных» регионов страны. У нас проживает более 435 тысяч граждан пожилого возраста, то есть 30% всего населения региона. Чтобы туляки жили долго, легко и радостно, в 2021 году в регионе запущен проект «Тульское долголетие». Сейчас проект охватывает более 316 тысяч граждан старшего возраста и решает их проблемы по нескольким направлениям – в области здравоохранения, спорта, культуры, социального обслуживания.

Дмитрий Марков

– Для нас важны новые показатели продолжительности жизни туляков, – соответствующую задачу поставили и Президента России, и губернатор, – говорит зампред правительства Тульской области Дмитрий Марков. – На качество жизни в зрелом возрасте сильно влияет одиночество и сужение круга общения человека. Представьте, человек каждое утро вставал и шел на работу, в коллектив. А потом эта задача отпала. Пропала цель жизни. Не поверите, но как показывают исследования, большинство таких людей идут… в поликлинику! Чтобы пообщаться в очереди к врачу. 

Программа «Одиночество пожилых» проекта «Тульское долголетие» выиграла грант Агентства стратегических инициатив как одна из лучших практик. По словам зампреда, в регионе синхронизировали работу социальных кураторов, опекающих пожилых людей, и медицинских работников.

– Для людей «серебряного» возраста важно вовремя принимать таблетки, хорошо питаться, достаточно спать. А кто это увидит, кроме социального работника, который посещает своего подопечного? – считает Дмитрий Марков.

Координирует проект «Тульское долголетие» министерство труда и соцзащиты. Вся информация по проекту выложена здесь. Работает горячая линия – звонки принимаются по телефону: 8(800)200-52-26. 

– В рамках проекта мы запустили несколько интересные программ. Например, «Я – ваша бабушка», – рассказала министр труда и соцзащиты Татьяна Абросимова. – Записаться для участия в ней можно через сайт. Проект предлагает теплое общение пожилых людей и семей с детьми, находящихся в кризисной ситуации. Его цель — дать почувствовать пожилым людям, женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, свою востребованность, а малышам еще и возможность социально адаптироваться, довериться миру.

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– Наш центр «Развитие» (Тула, ул. Епифанская, 189) является координатором всех программ проекта «Тульское долголетие», рассчитанных на женщин 55+ и мужчин 60+, – комментирует руководитель центра Инесса Сулина. – Самые востребованные направления – клубная деятельность, кружки пения, танцев, декоративно-прикладного творчества. Мы занимаемся и обучающими программами. Например, сейчас запустили программу «С внуком на ТЫ». Ведь не секрет, что в основном бабушки-дедушки, гуляя с внуками, больше следят за ними, чем занимаются развитием детей. Не у всех есть педагогическое образование, не все имеют возможность читать литературу по развитию детей, а мы предлагаем 4-часовую программу, полезную этой категории туляков. 

По словам Инессы Сулиной, центр защитил в АСИ свою новую практику «МеСТО». Буквально, сто мест встреч, где можно найти единомышленников, общение по интересам.

– Чем больше в жизни человека активностей, тем меньше болезней, – считает Инесса Сулина. – В нашем центре есть психологи, они консультируют туляков бесплатно. И помогут в разных ситуациях найти общий язык старшему поколению с детьми и внуками.

Еще одно направление борьбы с возрастной депрессией, унынием, одиночеством – программа министерства культуры и колледжа искусств по декоративной живописи.

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– «200 картин жизни» назвали мы эту программы, – рассказала глава тульского минкульта Татьяна Рыбкина. – Их нарисовали студенты и преподаватели колледжа для нового онкодиспансера. Курирует проект профессиональный искусствовед, 85-летняя Марина Кузина. Она – Почетный гражданин Тульской области, первый заместитель гендиректора объединения «Историко-краеведческий и художественный музей» и яркий пример того, как можно в солидном возрасте вести активную наполненную жизнь и делиться энергией с молодыми. В планах – мастер-классы по живописи среди пациентов онкоцентра.

– Это будет еще и оздоровительный эффект, потому что исследования показывают – занятия живописью, арт-терапия максимально позитивно влияют на онкобольных, людей с психическими и психологическими проблемами, – уточнил Дмитрий Марков.

Татьяна Рыбкина пояснила, что на людей старшего возраста ориентированы многие мероприятия в областных и муниципальных учреждениях культуры. Танцевальные вечера, концерты, театральные студии, образовательные лекции в библиотеках, школы здоровья, финансовой и компьютерной грамотности. Большой популярностью пользуются гастрономические школы и школы арт-декора. 

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По словам Дмитрия Яковлева, к занятиям спортом активно стали подтягиваться туляки 55+.

– В ФОКах выделены утренние часы, с 9.00 до 11.00 – для бесплатного посещения бассейнов граждан старшего возраста. Есть инструкторы, которые помогут правильно плавать, – рассказал Дмитрий Яковлев. - Второй год развиваем проект «Северная ходьба. Усадьбы». Это и физическая нагрузка, и культурное мероприятие, два в одном. В регионе появилось 10 клубов северной ходьбы, - рассказал Дмитрий Яковлев. – Есть группы по йоге в парке. В день физкультурника проводим массовые зарядки для туляков. На сайте минспорта Тульской области есть навигатор всех спортивных мероприятий и условий для занятий спортом.

– Люди старшего поколения самые ответственные что касается своего здоровья. Мы в этом году провели медосмотры 280 тысяч граждан этого возраста, выявили 600 случаев онкологии, причем 70% на ранней стадии. А значит, они получат своевременное лечение и качество их жизни не ухудшится. Ежегодно порядка 35 тысяч туляков старшего возраста мы ставим на диспансерный учет по тем или иным заболеваниям. Значит, они будут под постоянным наблюдением системы здравоохранения, – отметил главный специалист по медицинской профилактике Тульской области Владимир Кулагин.

По его словам, главное для сохранения качества жизни в зрелом возрасте – здоровый образ жизни. Только на 20% качество жизни зависит от генетики, а на 50% и даже больше - от образа жизни человека.

– Отсутствие вредных привычек – курения и алкоголя, хорошая двигательная активность, правильное питание, здоровый сон 7-8 часов, психическое и метальное здоровье – это и есть здоровый образ жизни, – пояснил Дмитрий Марков. 

По словам зампреда, с вопросами психологического плана туляки могут обращаться – бесплатно! – к специалистам «Моего семейного центра» и в 13 кабинетов психологической помощи в учреждениях минздрава Тульской области. Психологи есть также и в региональном центре «Развитие».

– Мы продолжим программу «Тульского долголетия» в 2024 году. И ждем от туляков обратную связь – что нужно сделать, чтобы их жизнь была долгой, счастливой и радостной, – сказал Дмитрий Марков.

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Автор:
сегодня, в 19:10 −3
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