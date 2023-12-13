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В Туле молодой рецидивист нашёл на улице айфон и угодил в полицию
Фото из архива Myslo

В Туле молодой рецидивист нашёл на улице айфон и угодил в полицию

Он подозревается в краже и находится под подпиской о невыезде.

В дежурную часть ОП «Центральный» УМВД России по Туле обратился 24-летний молодой человек. Он рассказал, что потерял айфон стоимостью 130 тысяч рублей.

Во время оперативных мероприятий сыщики вышли на безработного и ранее судимого 23-летнего щекинца. По информации пресс-службы регионального УМВД, молодой человек нашёл смартфон на улице и решил его присвоить. 

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Фотограф:
сегодня, в 21:21 +1
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