В тульском филиале Исторического музея появились новые тактильные экспонаты

В декабре филиал Исторического музея в Туле пополнился несколькими плоскостными и тактильными экспонатами, объемными, изображающими памятники ГИМ. Чтобы «показать» незрячим и слабовидящим посетителям музейный экспонат, экскурсоводы используют подробное упрощенное словесное описание и тактильные модели, которые повторяют реальные произведения, сохраняя их композицию.

Благодаря этому посетители с инвалидностью по зрению могут самостоятельно воспринимать и интерпретировать произведения искусства. На выставке Ars Вotanica представлены памятники прикладного искусства — сумочки, кошельки, записные книжки, футляры для очков и часов, чубуки, шкатулки, табакерки, обувь, картины и прочее, выполненные из мельчайшего бисера. Тактильные модели, выполненные из пластика на специальном принтере, воспроизводят узоры вышивок.

В формате плоскостной тактильной модели выполнен и дом купцов Белолипецких, в котором располагается филиал Исторического музея в Туле. Теперь фасад здания можно «осмотреть» еще и руками.

В тульском филиале ГИМ создана безбарьерная среда, есть профессиональный переводчик русского жестового языка. Работает первая в Тульской области постоянная тактильная экспозиция «От вождя до императора: знаки верховной власти из собрания Исторического музея», в которой — копии памятников из собрания главного музея российской истории: древнее парадное оружие вождя, символы княжеской власти в Древней Руси, мемориальные вещи российских правителей, медали и монеты, царские и императорские портреты.