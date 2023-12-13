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В Плеханово в частном доме сгорел мужчина: следователи начали проверку
Фото ГУ МЧС России по Тульской области

В Плеханово в частном доме сгорел мужчина: следователи начали проверку

Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем.

Органы СК РФ по Тульской области начали доследственную проверку по факту смерти при пожаре.

По предварительным данным, 12 декабря в частном доме в поселке Плеханово произошло возгорание. В результате него скончался 63-летний туляк. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем. По сообщению МЧС, в результате пожара дом закоптился полностью, а пристройка сгорела целиком.

В настоящее время следователями отдела по Зареченскому району выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

— По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в СУ СКР по Тульской области.

 

Следственное управление СК России по Тульской области напоминает гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения требований пожарной безопасности и ответственном обращении с огнем! Легкомысленное и небрежное отношение может стать причиной трагедии. В случае возникновения пожара незамедлительно сообщите об этом по телефону 112 или 01.

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