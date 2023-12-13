Не отапливаются, проезжают мимо и не соблюдают расписание: туляки пожаловались губернатору на автобусы

На еженедельном оперативном совещании губернатор Алексей Дюмин рассмотрел обращения граждан. Так, жительница Богородицка пожаловалась, что автобусы по маршруту Тула — Богородицк не отапливаются, в окнах и дверных проемах большие щели.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник доложил, что транспортное обслуживание на маршруте Богородицк — Тула осуществляет ООО «Богородицкое пассажирское автотранспортное предприятие». Перевозчику дано указание поддерживать салоны в надлежащем санитарном состоянии.

Также будет проведен внеочередной инструктаж с водительским составом по соблюдению правил ПДД и общению с пассажирами.

Территориальный отдел Ространснадзора по ЦФО провел проверки, по итогам которых перевозчик был привлечен к ответственности.

Алексей Дюмин отметил, что подобные обращения поступают также от жителей Кимовского, Плавского, Узловского, Щекинского районов, города Тулы. Так, по маршрутам № 117 Тула — Щекино и № 280 Тула — Советск жалобы на холод в салоне приходят второй год подряд.

Кроме того, в разных муниципалитетах были случаи, когда автобусы проезжали мимо остановок, несмотря на то, что там стояли пассажиры.

Губернатор поручил Родиону Дуднику совместно с Ространснадзором принять меры в отношении перевозчиков.