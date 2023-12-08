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Туляки без пересадок смогут на поезде доехать до Волгограда, Симферополя и Минска

Туляки без пересадок смогут на поезде доехать до Волгограда, Симферополя и Минска

С 10 декабря на Московской железной дороге вводится в действие новый график движения пассажирских и пригородных поездов.

В Тульской области в дальнем следовании будет курсировать 45 пар пассажирских поездов, в том числе на новых направлениях. Так, помимо традиционных маршрутов — Санкт-Петербург, Москва, Белгород, Адлер, Анапа и Владикавказ, — жители Тульской области смогут без пересадок доехать в Волгоград, Кисловодск, Феодосию, Симферополь, Таганрог, Самару, Минск, Имеретинский курорт и Сухум.

В пригородном сообщении станут выходить в рейсы 29 пар поездов, в том числе в города соседних с Тульской областей — Московскую, Калужскую, Орловскую и Рязанскую. В рабочие дни из Тулы в Москву и обратно будет отправляться 6 пар поездов, в том числе 3 экспресса.

Московская железная дорога просит пассажиров заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании поездов. 

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