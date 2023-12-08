В тульских школах усилят меры безопасности из-за трагедии в Брянске

После ЧП в Брянске в региональном министерстве образования прошло совещание с руководителями государственных образовательных организаций и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования. Об этом Myslo стало известно из собственных источников.

Было поручено усилить меры по обеспечению комплексной безопасности в образовательных организациях. В том числе уделить особое внимание психологическому климату среди обучающихся.

Напомним, трагедия в Брянске произошла вчера утром. Четырнадцатилетняя Алина ворвалась в класс с дробовиком, открыла огонь по одноклассникам, а потом застрелила себя. Оружие принадлежало ее отцу. Мужчину уже задержали по подозрению в небрежном хранении оружия. Ряд СМИ сообщают, что девочку травили.

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