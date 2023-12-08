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Тульские актеры стали лауреатами театрального конкурса «Триумф-2023»
Кадр из спектакля «Папа в паутине» и из архива Myslo

Тульские актеры стали лауреатами театрального конкурса «Триумф-2023»

Трое артистов были награждены дипломами I степени.

В Тульском академическом театре драмы подвели итоги театрального конкурса «Триумф-2023».

Так, в номинации «Лучшая женская роль» диплом I степени вручили народной артистке России Наталье Савченко за роль Софьи Андреевны в спектакле «Толстого нет».

В номинации «Лучшая мужская роль» диплом I степени вручили заслуженному артисту России Андрею Сидоренко за роль Стенли Поули в спектакле «Папа в паутине».

Дипломом I степени в номинации «Лучшая роль второго плана» в спектакле «Папа в паутине» награжден Геннадий Вершинин.

— Гордимся вами, друзья. Вы — лучшие. Творческих успехов! — сказано на странице Тульского академического театра драмы.

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Тульский академический театр драмы

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