Тульские актеры стали лауреатами театрального конкурса «Триумф-2023»

В Тульском академическом театре драмы подвели итоги театрального конкурса «Триумф-2023».



Так, в номинации «Лучшая женская роль» диплом I степени вручили народной артистке России Наталье Савченко за роль Софьи Андреевны в спектакле «Толстого нет».



В номинации «Лучшая мужская роль» диплом I степени вручили заслуженному артисту России Андрею Сидоренко за роль Стенли Поули в спектакле «Папа в паутине».



Дипломом I степени в номинации «Лучшая роль второго плана» в спектакле «Папа в паутине» награжден Геннадий Вершинин.

— Гордимся вами, друзья. Вы — лучшие. Творческих успехов! — сказано на странице Тульского академического театра драмы.