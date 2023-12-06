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В Туле рецидивист сбежал из колонии-поселения: суд огласил приговор

В Туле рецидивист сбежал из колонии-поселения: суд огласил приговор

Мужчина отделался принудительными работами.

В Туле ранее неоднократно судимый 46-летний Николай Р. признан виновным в побеге из места лишения свободы. 

По информации Myslo, в 2023 году обвиняемый в очередной раз отбывал наказание в колонии-поселения. Утром 2 февраля мужчину повезли на плановый осмотр в медучреждение. Конвойный автомобиль сломался, и Николай Р., воспользовавшись тем, что остался без наблюдения, сбежал. Мужчину задержали этим же вечером — на свободе он пробыл около 7 часов. 

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев принудительных работ. Отбывать наказание он будет в исправительном центре. 

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