В Тульской областной клинической больнице установили новый ангиограф

Фото минздрава Тульской области

Это позволит удвоить количество операций на сосудах сердца и спасти больше людей.

Министр здравоохранения региона Михаил Малишевский осмотрел новый ангиографический комплекс, установленный в сосудистом центре Тульской областной клинической больницы. Новое оборудование поступило благодаря нацпроекту «Здравоохранение».

Как сообщает минздрав, в Тульской области сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности. Важный вклад в спасение жизней людей вносят региональные сосудистые центры в Туле и Новомосковске, где оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с тяжелой сосудистой патологией.

— Ангиографическая система позволяет не только своевременно диагностировать сосудистые катастрофы, но и провести оперативное вмешательство при остром инфаркте и инсульте. Благодаря новому ангиографу рентген-хирурги областной больницы будут работать сразу в двух операционных. Это позволит удвоить количество операций на сосудах сердца и спасти больше людей, — сказал Михаил Малишевский.

Министр добавил, что по поручению губернатора Алексея Дюмина в Тульской области разработана стратегия развития кардиологической службы. Она включает усиленное диспансерное наблюдение за пациентами из группы риска. Пациенты с хронической ишемической болезнью сердца своевременно направляются на плановое стентирование коронарных артерий. Это позволяет снизить риски инфаркта и увеличить продолжительность жизни.