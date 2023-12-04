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Похищение подростка в Туле: парень оказался связан с наркоторговлей 

Похищение подростка в Туле: парень оказался связан с наркоторговлей 

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.

История с похищением 17-летнего парня получила продолжение: молодой человек оказался связан с наркоторговлей. 

Напомним, 26 ноября на Красноармейском проспекте в Туле подростка силой затащили в машину трое его знакомых. Парня отвезли к нему домой и потребовали денег. В случае отказа они угрожали ему тем, что расскажут правоохранителям о том, что он распространяет наркотики.

Свидетели похищения сообщили приметы злоумышленников в полицию, и благодаря слаженной работе стражей порядка парня освободили в тот же день. А чуть позже в отношении освобожденного возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотиков». По нашей информации, к этой статье может добавиться еще одна — предусматривающая уголовную ответственность за сбыт наркотических средств. 

Отметим, что похитители парня сейчас находятся под домашним арестом — им предъявлено обвинение по статье «Похищение человека».

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Автор:
сегодня, в 12:01 +2
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