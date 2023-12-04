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Внимание! В Тульской области разыскивается преступник

Внимание! В Тульской области разыскивается преступник

Видели этого мужчину? Звоните в полицию!

Тульские полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения 38-летнего Андрея Александровича Евланичева, совершившего преступление на территории Большой Тулы.

Приметы: рост 176 см, среднего телосложения. Был одет: серая шапка, темно-серые джинсы, высокие черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят позвонить в ОП «Ленинский» по телефону: 8(4872)72-61-33 или в дежурную часть УМВД России по Тульской области по телефону: 8(4872)32-22-49.

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