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В первые выходные зимы 19 жителей Тульской области сели за руль подшофе
Фото из архива Myslo

В первые выходные зимы 19 жителей Тульской области сели за руль подшофе

Трое из них за последний год уже задерживались за пьяную езду, им грозит уголовное наказание.

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области задержали 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

Десять из них сели за руль «под градусом», четверо отказались «подуть в трубку», а ещё двое «отказников» не имели водительских прав. Кроме того, в отношении трех водителей из-за рецидива собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает: вождение в нетрезвом виде грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

Пьяная езда — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам известно о фактах нетрезвого вождения, звоните по телефонам:

  • ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07, 32-95-54,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
  • горячей лини «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
  • для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.
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Фотограф:
сегодня, в 09:00 +1
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