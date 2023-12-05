В первые выходные зимы 19 жителей Тульской области сели за руль подшофе

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудники УГИБДД УМВД России по Тульской области задержали 19 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.
Десять из них сели за руль «под градусом», четверо отказались «подуть в трубку», а ещё двое «отказников» не имели водительских прав. Кроме того, в отношении трех водителей из-за рецидива собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает: вождение в нетрезвом виде грозит штрафом на сумму 30 тысяч рублей и лишением права управления сроком от полутора до двух лет. При повторном нарушении в течение года наступает уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.
Пьяная езда — одно из самых грубых и опасных нарушений ПДД. Не оставайтесь равнодушными к этой проблеме! Если вам известно о фактах нетрезвого вождения, звоните по телефонам:
- ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32-95-07, 32-95-54,
- ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области: 32-32-53, 32-32-54,
- горячей лини «Нетрезвый водитель»: 32-38-38,
- для связи через Telegram или Viber: +7 999 374-36-13.