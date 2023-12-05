Тульская область заняла второе место в «Зеленом рейтинге»

Фото пресс-службы правительства Тульской области

4 декабря в Москве компания «Российский экологический оператор» (РЭО) представила «Зеленый рейтинг» регионов РФ по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Тульская область заняла 2-е место. 1-е поделили Москва и Подмосковье, 3-ей стала Нижегородская область. Эксперты оценивали регионы на основе статистических показателей и результатов соцопроса.

Среди критериев оценки:

своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО;

доступность раздельного сбора отходов (РСО) для жителей;

динамика показателей обработки и утилизации ТКО;

бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО;

образовательно-просветительская работа с жителями, проведение экоакций, работа с волонтерскими движениями;

удовлетворенность жителей системой обращения с ТКО в регионе.

В рамках мероприятия состоялась встреча заместителя губернатора Тульской области Сергея Егорова и генерального директора ППК «РЭО» Дениса Буцаева. Они обсудили вопросы передового опыта Тульской области в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе строительства объектов в области обращения с отходами.

Высокий результат Тульской области стал возможен благодаря выстроенному взаимодействию регионального правительства и двух региональных операторов по обращению с ТКО. Регоператоры обновили контейнерный парк и специализированную технику во всех муниципальных районах и городских округах. Также с 2019 года обустроено и создано 4,3 тыс. площадок накопления ТКО.

В регионе налажен своевременный вывоз отходов из всех населенных пунктов независимо от их расположения, создана горячая линия региональных операторов, куда жители могут обратиться по вопросам качества услуг. Кроме того, в области работает интерактивный сервис контроля вывоза ТКО. С его помощью жители могут самостоятельно контролировать процесс вывоз мусора.

В регионе внедряется раздельный сбор отходов (РСО). В частности, Тульская область принимает активное участие в заявочной кампании по привлечению федеральных средств на приобретение контейнеров для раздельного сбора. За 2021–2022 годы было приобретено 2385 контейнеров РСО для Тулы, Новомосковска, Щекинского и Узловского районов, а также других муниципалитетов.

Также Тульская область — один из шести пилотных регионов по созданию комплексной системы обращения с отходами на принципах экономики замкнутого цикла.

Напомним, наш регион — участник федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

— До 2024 года с участием РЭО в области создадут три объекта в области обращения с ТКО, их общая стоимость — 8 миллиардов рублей. Это строительство предприятий по переработке отходов. На сегодня региональные операторы уже построили ряд объектов, которые позволяют извлекать вторичное сырье. Это увеличивает объем утилизации отходов, — отметил министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов.