Эксперты Банка России научат туляков правильно копить и тратить деньги

Принять участие в тематических лекциях могут все желающие. Это бесплатно.

Учиться новому никогда не поздно. Особенно если речь идет о грамотном и безопасном пользовании финансовыми инструментами. Об этом и многом другом туляки могут узнать на лекциях курса «Прививаем культуру финансовой грамотности».

Эксперты тульского отделения Банка России расскажут слушателям, как составить финансовый план, что нужно знать о кредитовании, как рассчитать доходность по вкладам, какие виды страхования обязательны, а какие — нет, куда жаловаться на нарушение прав и чем банковские карты удобнее наличных денег.

Если вы хотите принять участие в занятиях по финансовой грамотности от специалистов Центробанка, оставьте заявку по телефону 32-50-51. Мероприятия проводятся для групп от 10 до 20 человек. Участие бесплатное.