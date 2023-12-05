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Эксперты Банка России научат туляков правильно копить и тратить деньги

Эксперты Банка России научат туляков правильно копить и тратить деньги

Принять участие в тематических лекциях могут все желающие. Это бесплатно.

Учиться новому никогда не поздно. Особенно если речь идет о грамотном и безопасном пользовании финансовыми инструментами. Об этом и многом другом туляки могут узнать на лекциях курса «Прививаем культуру финансовой грамотности».

Эксперты тульского отделения Банка России расскажут слушателям, как составить финансовый план, что нужно знать о кредитовании, как рассчитать доходность по вкладам, какие виды страхования обязательны, а какие — нет, куда жаловаться на нарушение прав и чем банковские карты удобнее наличных денег.

Если вы хотите принять участие в занятиях по финансовой грамотности от специалистов Центробанка, оставьте заявку по телефону 32-50-51. Мероприятия проводятся для групп от 10 до 20 человек. Участие бесплатное.

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Фотограф:
сегодня, в 08:20 +1
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