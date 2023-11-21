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Туляки пожаловались губернатору на разрытые теплотрассы
Фото из архива Myslo.

Туляки пожаловались губернатору на разрытые теплотрассы

В областной столице нарушения должны устранить до конца недели.

От жителей Тулы и других муниципалитетов поступают обращения губернатору в связи с разрытиями, которые долгое время не устраняются после завершения ремонтных работ.

Так, в Узловой теплотрасса на ул. Октябрьской разрыта с 3 ноября. В Туле теплотрасса на ул. Фридриха Энгельса остается открытой с 30 октября, а на ул. Софьи Перовской разрытие не устраняют уже два месяца. Такую же проблему обозначают и жители села Барыково. 

Алексей Дюмин напомнил, что администрации Тулы до 1 ноября было поручено восстановить благоустройство после замены тепловых сетей и это поручение до сих пор не выполнено. Глава региона дал указание сити-менеджеру Илье Беспалову принять меры административного воздействия к нарушителям правил благоустройства города до конца недели, а главам муниципальных образований — устранить все разрытия на своих территориях до конца ноября.

сегодня, в 11:27 +2
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