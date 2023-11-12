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Молодой туляк получил штраф за экстремистские высказывания в соцсетях
Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

Молодой туляк получил штраф за экстремистские высказывания в соцсетях

В отношении него были возбуждены административные дела сразу по двум статьям КоАП РФ.

Тульские полицейские привлекли к ответственности 19-летнего экстремиста. По информации Telegram-канала «Тула. Экстремизм», молодой человек на своей странице в соцсетях активно распространял высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении народов Северного Кавказа, а также размещал нацистскую символику.

За это в отношении парня были возбуждены административные дела по ст. 20.3.1 и ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.  Рассмотрев все материалы, Пролетарский районный суд Тулы назначил молодому человеку штраф на общую сумму 11 тысяч рублей.

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