Молодой туляк получил штраф за экстремистские высказывания в соцсетях

Фото: Telegram-канал «Тула. Экстремизм»

В отношении него были возбуждены административные дела сразу по двум статьям КоАП РФ.

Тульские полицейские привлекли к ответственности 19-летнего экстремиста. По информации Telegram-канала «Тула. Экстремизм», молодой человек на своей странице в соцсетях активно распространял высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении народов Северного Кавказа, а также размещал нацистскую символику.

За это в отношении парня были возбуждены административные дела по ст. 20.3.1 и ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Рассмотрев все материалы, Пролетарский районный суд Тулы назначил молодому человеку штраф на общую сумму 11 тысяч рублей.