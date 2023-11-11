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«Ограбление века»: тулячка с пластиковым пистолетом напала на ломбард в Москве

«Ограбление века»: тулячка с пластиковым пистолетом напала на ломбард в Москве

На отчаянный поступок она пошла под угрозами мошенников: те шантажировали ее уголовным наказанием за финансирование терроризма.

10 ноября сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве задержали тулячку.

Росгвардейцам поступил сигнал с тревожной кнопки из ломбарда на улице Красного Маяка. Наряд тут же выехал на место происшествия. Сотрудники ломбарда пояснили прибывшим: неизвестная зашла в помещение, достала из кармана «нечто, похожее на пистолет», направила его на работников. После этого несколько раз выстрелила и потребовала деньги.

На видео с камер видно, как девушка пытается угрожать кассирам ломбарда. В глаза сразу же бросается пластиковое оружие...

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 24-летнюю тулячку. Со слов задержанной на этот поступок ее натолкнули неизвестные, которые по телефону угрожали проблемами с правоохранительными органами. На место преступления была вызвана следственно оперативная группа, а правонарушительница передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

По предварительной информации, на ограбление девушку подтолкнули телефонные мошенники. Неизвестные узнали, что она отправила донат гражданину Украины. Ей угрожали уголовным наказанием за финансирование терроризма.

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Автор:
сегодня, в 13:01 0
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МоскваГУ Росгвардии по Москве

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