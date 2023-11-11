В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна

Фото пресс-службы МЖД

По предварительным данным пострадали два человека.

В соседней от Тульской области объявили план «Перехват». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, после схода грузового состава полиция разыскивает в Рязани возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах.

Сход 19 вагонов грузового поезда произошел сегодня в 07:12 в Рязанской области.

Как сообщает пресс-служба МЖД, для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. На месте работают восстановительные поезда. Три вагона уже подняты. Причина происшествия – незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта.

При сходе пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.