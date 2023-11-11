  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна
Фото пресс-службы МЖД

В соседней с Тулой Рязанью объявлен план «Перехват» из-за схода состава с ЖД полотна

По предварительным данным пострадали два человека.

В соседней от Тульской области объявили план «Перехват». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По информации источника, после схода грузового состава полиция разыскивает в Рязани возможных организаторов. Территория рядом с местом ЧП оцеплена, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах.

Сход 19 вагонов грузового поезда произошел сегодня в 07:12 в Рязанской области. 

Как сообщает пресс-служба МЖД, для ликвидации последствий задействованы более 250 железнодорожников. На месте работают восстановительные поезда. Три вагона уже подняты. Причина происшествия  незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта.

При сходе пострадали два человека. Им оказывают медицинскую помощь.На движение пассажирских и пригородных поездов ситуация не повлияла.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор:
сегодня, в 13:32 +1
Другие статьи по темам
Событие
рждсход с рельсов
Место
Рязань

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских школьников научили пользоваться соцсетями
Тульских школьников научили пользоваться соцсетями
«Ограбление века»: тулячка с пластиковым пистолетом напала на ломбард в Москве
«Ограбление века»: тулячка с пластиковым пистолетом напала на ломбард в Москве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.