Мошенники представились сотрудниками ФСБ и «развели» туляка на 1,5 млн рублей

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Мужчина даже проверил номер, с которого звонили злоумышленники, – ему выдало Центр общественных связей ФСБ России.

За прошедшую неделю от интернет-мошенников пострадали 29 туляков. Они перевели на счета злоумышленников более 5 млн рублей.

Самым крупным прецедентом стала история 30-летнего жителя Кимовского района. В начале месяца ему позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками службы безопасности одного из банков и ФСБ России. Сообщили, что неустановленные лица пытаются похитить с его банковской карты денежные средства. Они убедили туляка, что тот должен оказать помощь в задержании мошенников.

— Склоняя мужчину к сотрудничеству, злоумышленники с использованием информационных технологий подменили свой абонентский номер номером Центра общественных связей ФСБ России и предложили ему проверить в интернете сведения о принадлежности данного телефонного номера к силовому ведомству. Получив такое подтверждение, потерпевший был уверен, что он сотрудничает с должностными лицами ФСБ России, — рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

Оказывая активное содействие в «задержании мошенников», мужчина выполнял инструкции злоумышленников. Даже взял отгул на работе. Целых два дня он брал займы в банках и переводил деньги на счета лжесотрудников ФСБ. Всего он скинул им 1,5 млн рублей.

Только спустя неделю он понял, что стал жертвой мошенников. По его обращению в правоохранительные органы возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Будьте внимательны, не дайте себя обмануть!

При поступлении подобных звонков не выполняйте требований неизвестных вам лиц, а незамедлительно сообщайте о них в полицию либо органы прокуратуры региона.

Запоминайте и рассказывайте другим распространенные схемы мошенничества.