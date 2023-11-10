Рабочие о пожаре в подземном переходе на ул. Мосина: «Это был поджог!»

Они заявили, что место, где случилось возгорание, было обесточено, а значит, короткое замыкание невозможно.

Ранее Myslo писал, что под утро в Туле в подземном переходе на ул. Мосина случился пожар. По мнению рабочих, причиной мог стать только поджог, так как место, где это случилось, обесточено. По их словам, загореться там было нечему. Так ли это, предстоит выяснить сотрудникам МЧС, которые в настоящее время работают на месте происшествия.

Пешеходный переход закоптился практически по всей площади. Рабочие приводят его в порядок, в том числе отмывают стены. Пострадавших нет.

Отметим, что в переходе недавно были завершены подготовительные работы к реконструкции.

Напомним, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в переходе загорелся мусор на площади 3 кв. м.