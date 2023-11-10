В Новомосковске пьяная толпа избила подростка: ищут очевидцев происшествия

Инцидент произошел в День народного единства.

Толпа пьяной молодежи напала на парня в Новомосковске. Видео инцидента Myslo скинул очевидец.

По словам новомосковца, происшествие случилось 4 ноября в 19 часов.

— Группа нетрезвых подростков избила несовершеннолетнего парня, он получил черепно-мозговую травму и повреждения. Просим откликнуться очевидцев. В том числе и женщину, которая закричала и не дала добить мальчика, — пишет Владислав.

Также мужчина отмечает плохое качество съемки уличных камер. На видео можно с трудом разглядеть, как толпа окружила человека.

Владислав просит связаться очевидцев драки. Номер есть в распоряжении редакции Myslo.