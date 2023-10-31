Запер девочку в комнате и накачал наркотиками: суд огласил приговор жителю Узловой

В Узловой 27-летний Владислав Б. признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков и в краже.

Судом установлено, что 28 июня 2022 года обвиняемый запер в своей комнате 16-летнюю соседку по коммунальной квартире и заставил её употребить наркотики. Кроме этого, 1 июня мужчина нашёл на улице банковскую карту и оплатил ей свои покупки — ущерб от его действий составил 1192 рубля.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы.