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Запер девочку в комнате и накачал наркотиками: суд огласил приговор жителю Узловой

Запер девочку в комнате и накачал наркотиками: суд огласил приговор жителю Узловой

Мужчина отправится в колонию строгого режима.

В Узловой 27-летний Владислав Б. признан виновным в незаконном лишении свободы несовершеннолетней, склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков и в краже.

Судом установлено, что 28 июня 2022 года обвиняемый запер в своей комнате 16-летнюю соседку по коммунальной квартире и заставил её употребить наркотики. Кроме этого, 1 июня мужчина нашёл на улице банковскую карту и оплатил ей свои покупки — ущерб от его действий составил 1192 рубля.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11,5 лет лишения свободы.

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