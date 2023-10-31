Раскрыта тайна Хатико из Ефремовского района

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Ранее мы сообщали о том, что на автодороге М-4 «Дон» в районе поворота на химзавод в Ефремове стоит разбитый ВАЗ, рядом с которым постоянно находится собака. Местные жители предположили, что хозяин авто попал в ДТП, находится в больнице, а животное уже несколько дней ждет его возвращения. Впечатленные преданностью друга человека люди стали специально ездить на место аварии и подкармливать собаку.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП на 299-м км автодороги М-4 «Дон» произошло в ночь на 28 октября. Предполагается, что водитель грузовика «ГАЗель БИЗНЕС» совершил наезд на стоящий ВАЗ-21120. В результате автоаварии пострадал 20-летний водитель легковушки. Ему оказывали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации.

По нашей информации, после распространения в социальных сетях сообщений о собаке, с хозяином авто связались представители Госавтоинспекции. Молодой человек объяснил им, что машину он пока временно не может забрать с места ДТП, а чья это собака — ему неизвестно.