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Раскрыта тайна Хатико из Ефремовского района
Фото: t.me/tulatop

Раскрыта тайна Хатико из Ефремовского района

Оказалось, что хозяин разбитого автомобиля жив и понятия не имеет, чья это собака.

Ранее мы сообщали о том, что на автодороге М-4 «Дон» в районе поворота на химзавод в Ефремове стоит разбитый ВАЗ, рядом с которым постоянно находится собака. Местные жители предположили, что хозяин авто попал в ДТП, находится в больнице, а животное уже несколько дней ждет его возвращения. Впечатленные преданностью друга человека люди стали специально ездить на место аварии и подкармливать собаку.

По данным региональной Госавтоинспекции, ДТП на 299-м км автодороги М-4 «Дон» произошло в ночь на 28 октября. Предполагается, что водитель грузовика «ГАЗель БИЗНЕС» совершил наезд на стоящий ВАЗ-21120. В результате автоаварии пострадал 20-летний водитель легковушки. Ему оказывали медицинскую помощь, но обошлось без госпитализации.

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По нашей информации, после распространения в социальных сетях сообщений о собаке, с хозяином авто связались представители Госавтоинспекции. Молодой человек объяснил им, что машину он пока временно не может забрать с места ДТП, а чья это собака — ему неизвестно.

Хатико — пес породы акита-ину, символ верности и преданности в Японии. В 1925 году его хозяин, профессор Хидэсабуро Уэно, умер от инсульта. Хатико 7 лет приходил на железнодорожную станцию, ожидая появления профессора, а ночевал на крыльце дома.
 
Сергей Стариков
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Автор:
сегодня, в 14:18 +2
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