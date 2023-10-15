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Туляки сообщают о ловушках для водителей на проспекте Ленина

Туляки сообщают о ловушках для водителей на проспекте Ленина

Водители негодуют из-за отсутствия должной организации ремонта и предупреждают об опасных участках на проспекте через соцсети.

Очередной пост с претензиями в адрес подрядчика, ремонтирующего проспект Ленина, туляки опубликовали в «Подслушано в Туле»:

«Проспект Ленина снова расковыряли. На участках, где проводится ремонт, никаких знаков не выставили. Асфальт срезают под таким острым углом, что это даже не безопасно для участников движения, не говоря про то, что приходится потом колёса ремонтировать. Куда смотрит администрация? Будьте внимательнее на дорогах, всем добра».

В субботу утром туляки были возмущены пробками, которые вновь образовались после активизации работ в рамках «великого» ремонта проспекта Ленина. Вчера автолюбители не теряли оптимизма, застряв в огромной заторе и переписывались в навигаторе Яндекса. «Разговорчики»: радовались появлению внуков, продавали места в очереди и доставляли пиццу в пробку. 

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